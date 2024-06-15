В Благовещенске арестован совершивший смертельное ДТП водитель микроавтобуса

В Благовещенске арестовали водителя микроавтобуса, совершившего ДТП с пятью погибшими
Благовещенский городской суд заключил под стражу водителя микроавтобуса, обвиняемого в ДТП с пятью погибшими, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Амурской области.
"59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Благовещенским городским судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.