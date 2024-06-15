Зеленоградский маньяк вышел на свободу после 22 лет тюрьмы

Подмосковный маньяк Юрий Гриценко, получивший прозвище "зеленоградский Чикатило", выходит на волю после отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

Маньяк провел в тюрьме 22 года, большую часть времени находился в колонии №10 (Мордовия), отличался буйным нравом - не успев попасть в места не столь отдаленные, он напал на сотрудников исправительного учреждения и сокамерников. Также пытался устроить бунт. После этого мужчину поместили в одиночную камеру.

В 2020 году психическое состояние заключенного резко ухудшилось, за ним начала наблюдать специальная комиссия.

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После освобождения Гриценко может вернуться в Москву, утверждают источники информагентства.

Гриценко с детства ненавидел женщин. Первое преступление совершил в апреле 2001 года. Его жертвами были жительницы Зеленограда и других районов на севере Подмосковья.

Маньяк убил пять женщин. Еще 10 - остались живы, но получили ранения.

Задержали Гриценко в ноябре 2001 года.