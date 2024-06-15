Зеленоградский маньяк вышел на свободу после 22 лет тюрьмы

РИА Новости: зеленоградский маньяк Гриценко вышел на свободу после 22 лет тюрьмы
Подмосковный маньяк Юрий Гриценко, получивший прозвище "зеленоградский Чикатило", выходит на волю после отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.
Маньяк провел в тюрьме 22 года, большую часть времени находился в колонии №10 (Мордовия), отличался буйным нравом - не успев попасть в места не столь отдаленные, он напал на сотрудников исправительного учреждения и сокамерников. Также пытался устроить бунт. После этого мужчину поместили в одиночную камеру.
В 2020 году психическое состояние заключенного резко ухудшилось, за ним начала наблюдать специальная комиссия.
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После освобождения Гриценко может вернуться в Москву, утверждают источники информагентства.
Гриценко с детства ненавидел женщин. Первое преступление совершил в апреле 2001 года. Его жертвами были жительницы Зеленограда и других районов на севере Подмосковья.
Маньяк убил пять женщин. Еще 10 - остались живы, но получили ранения.
Задержали Гриценко в ноябре 2001 года.