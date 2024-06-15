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Раскрыта тактика банды Басаева во время атаки на Ингушетию в 2004 году

Боевики группировки Шамиля Басаева, атаковавшие Ингушетию в 2004 году, тщательно планировали свои операции, а во время нападения действовали скоординировано, рассказал NEWS.ru чеченский политолог Саид Бицоев. По его словам, именно поэтому нападение на республику оказалось неожиданным для спецслужб.

Раскрыта тактика банды Басаева во время атаки на Ингушетию в 2004 году
© Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Боевики в момент атаки действовали слаженно. Такая же тактика была опробована еще в августе 1996 года, когда силами примерно тысячи человек они на время смогли заблокировать в Грозном едва ли не всю федеральную группировку. Нападение на Ингушетию в июне 2004 года оказалось внезапным. Спецслужбы в тот момент, видимо, упустили подготовку этого нападения, — заявил Бицоев.

Эксперт отметил, что террористы заблокировали подразделения силовиков, окружив их места дислокации и лишив возможности взаимодействовать. Кроме того, многие из нападавших были в камуфляже, поэтому местные не могли их моментально идентифицировать. Этим, по мнению Бицоева, объясняется большое количество жертв теракта.

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