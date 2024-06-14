В МЧС заявили об увеличении группировки спасателей в Шебекино

В МЧС заявили об увеличении работающей в Шебекине группировки спасателей
Последствия обрушения подъезда жилого дома ликвидируют 330 человек, привлечено 73 единицы техники.
Ранее в ведомстве сообщали, что в разборе завалов задействовано более 230 человек.
«С места проведения работ вывезено около 105 кубометров строительного мусора», — добавили в МЧС.
Подъезд жилого многоквартирного дома обрушился в Шебекине после обстрела ВСУ. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали пять человек.