Из московского «Мореона» эвакуировали посетителей

В московском аквапарке «Мореон» провели эвакуацию посетителей, причины неизвестны. Об этом сообщает РБК.

По словам одной из посетительниц аквапарка на Голубинской улице в районе Ясенево, покинуть здание всех попросил персонал «Мореона». При этом им даже не дали сдать проходные браслеты и переодеться, поэтому многие оказались за пределами здания в купальниках.

«Была довольно большая толпа, но вышли все оперативно, что очень порадовало. Точная причина эвакуации мне неизвестна», — сказала она.



Другая посетительница отметила, что объявление об эвакуации транслировали по громкой связи, а также звучала пожарная тревога.

Появилось видео эвакуации ТЦ рядом с Домом Правительства

В соцсетях «Мореона» указано, что аквапарк сегодня не работает, всех посетителей попросили сохранить браслет и чек об оплате билета, они смогут отдохнуть позже.

Известно, что на место прибыли сотрудники Росгвардии.