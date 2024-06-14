Рабочего случайно заживо закопали на стройке

В Камышлове Свердловской области случайно заживо закопали рабочего – 32-летнего Ильяна Абдрафикова, мужчина умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщили СМИ.

По версии следствия, рабочий проверял стыки труб на дне ямы, глубина которой была больше двух метров. Прораб не заметил его отсутствия, и траншею закопали. Его достали из-под земли живым, но он умер в больнице, не приходя в сознание, спустя неделю после произошедшего, передает E1.

По словам сестры погибшего, в версию, что несчастный случай произошел из-за того, что земля обвалилась, она не верит.

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Женщина рассказала, что мужчина работал неофициально, потому что на объекте, который нужно было срочно сдать, не хватало рабочих рук. Начальство о случившемся семье не сообщило и помощи не предложило, все узнали от участкового. У погибшего остались два сына, один из которых – инвалид.

В Следственном комитете Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».