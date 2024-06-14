Самолет-амфибия затонул в озере в Турции

В озере Бафа в Турции затонул самолет-амфибия, который участвовал в тушении пожара в провинции Мугла на западе страны. Об этом сообщил губернатор провинции Идрис Акбыйык, передает ТАСС.

По его словам, причиной посадки на воду стала техническая неисправность самолета. Она получилась жесткой, что привело к падению судна в воду и его дальнейшему затоплению.

«Два пилота и еще один специалист спасены и доставлены на берег. Они не пострадали», — отметил Акбыйык.



Турецкие СМИ поделились кадрами с места падения самолета. На них виден наполовину затопленный фюзеляж судна со стороны носа, его хвост поднят над водой.

На данный момент на месте работают спасатели, которые прорабатывают варианты спасения самолета из воды.