Мужчина, сбивший как минимум 10 человек в Благовещенске, злоупотреблял алкоголем, рассказала NEWS.ru его соседка. Собеседница издания отметила, что он работал охранником и иногда брал разовые подработки. По словам женщины, она никогда не видела мужчину трезвым.

Он же работал охранником, иногда подрабатывал на каких-то разовых заработках. На стройке помочь, убрать что-то где-то. Пил всегда. Запрещенных веществ никаких не употреблял, но пил всегда. Каждый день как праздник у человека, ни разу трезвым его не видели, — уточнила собеседница издания.



По словам соседки, когда мужчина работал охранником, он тоже пил. Она заявила, что его уволили из-за злоупотребления алкоголем. Как отметила женщина, в последнее время мужчина жил один. Она подчеркнула, что он приводил друзей, но те вели себя спокойно. Она назвала их «спокойными и тихими алкоголиками».

Насчет ДТП вообще неудивительно, что так случилось. Огромная трагедия, но было ожидаемо. До этого тоже, я знаю, было что-то подобное: штрафы, мелкие ДТП, снес клумбы. Но вот такое первый раз, — заключила соседка.



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В сети распространяется видео, на котором минивэн наезжает на группу пешеходов в Благовещенске. Кадры опубликовал Telegram-канал «Благовещенск №1».

На видео можно заметить, как минивэн на полной скорости выезжает на тротуар и влетает в как минимум девятерых пешеходов, среди которых были дети. При этом пострадавшие буквально подлетают в воздух от сильного удара.

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Три человека, в том числе двое детей, по предварительным данным, погибли после вылета иномарки с пьяным водителем на тротуар в Благовещенске. Такое число назвали РБК в пресс-службе Минздрава Амурской области.

В региональном ведомстве изданию сообщили, что пострадавших в ДТП доставляют в Амурскую областную клиническую больницу.

В медицинском учреждении в Благовещенске персонал мобилизован и готов оказывать людям всю необходимую помощь, заверили в областном Минздраве.

До этого мэр Благовещенска Олег Имамеев разъяснил, что спасти не удалось 49-летнюю женщину и подростков 14 и 15 лет. Шесть человек, включая трех детей находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, отметил он.

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Виновник смертельной аварии в Благовещенске задержан. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил губернатор Василий Орлов.

Согласно предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии.

— Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание, — написал Орлов на своей странице «ВКонтакте».



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Водитель, устроивший смертельное ДТП в Благовещенске, несся по городу со скоростью примерно 100 километров в час, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, когда загорелся зеленый свет светофора, мужчина, не сбавляя скорость, выехал на перекресток, а потом его занесло на тротуар — в толпу людей, среди которых были дети.

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Устроивший массовое ДТП в Благовещенске с девятью жертвами пьяный водитель оказался 59-летним экс-полицейским — участковым в Романенском районе Амурской области. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Злоумышленника зовут Евгений Бакарюкин. Он работал участковым до 2005 года, а потом открыл свое индивидуальное предпринимательство (ИП) и стал заниматься перевозкой людей на маршрутках. Его родственники дали показания. По их словам, Бакарюкин никогда не пил алкоголь и они не понимают, что сегодня произошло.

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По итогам медицинского освидетельствования было установлено, что водитель минивэна в Благовещенске, устроивший наезд на пешеходов, находился в нетрезвом состоянии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД по Амурской области.

"Медицинское освидетельствование показало, что водитель – мужчина – находился в состоянии алкогольного опьянения", - заявили в управлении.



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Житель Благовещенска Евгений Бакарюкин, сбивший девять человек на тротуаре, приобрел машину меньше месяца назад, передает «Газета.Ru». По данным издания, Бакарюкин стал владельцем автомобиля Suzuki Solio 22 мая нынешнего года, за этот срок он не попадал в ДТП и не получал штрафов.

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В Благовещенске водитель минивэна сбил пешеходов на тротуаре. Предварительно, три человека погибли, а еще семь госпитализированы, сообщили в оперативных службах. В полиции заявили, что водитель в момент аварии значительно превышал допустимую скорость, не справился с управлением и совершил наезд на людей. Среди жертв — двое детей. Виновник аварии был пьян, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Очевидцы трагедии рассказали Daily Storm, что увидевшие аварию мужчины избили водителя.

Собеседник рассказал, что в момент ДТП находился дома и увидел первые страшные кадры из окна. Когда мужчина спустился вниз, стояло пять карет скорой помощи и много автомобилей полиции.

«Перед тем как приехала скорая, мужчины из соседних домов вытащили водителя из машины и начали бить. Позже его забрали медики», — сказал очевидец.



Он отметил, что полицейские оцепили место ДТП и «никого близко не подпускали, кроме родителей». «Люди, которые успели подойти, насчитали 11 мертвых человек. Но, скорее всего, умерло меньше. Говорят, несколько человек в реанимации», — добавил мужчина.

Очевидец также заявил, что «некоторых погибших не могут опознать из-за ран».

«Тела были сильно обезображены. Я просто в шоке», — сказал собеседник.



Еще один очевидец заявил Daily Storm, что на место аварии сразу сбежалось очень много людей: «Кто-то помогал, кто-то просто стоял снимал видео. Все пытались скорую вызвать. Кто-то из водителей поехал в больницу, чтобы врачей быстрее привезти. Вообще, у некоторых [пострадавших и погибших] все просто «в мясо». Одной женщине, что на тротуаре была, ей ногу разорвало».

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Евгению Бакарюкину, влетевшему за рулем минивэна на полной скорости в толпу людей в Благовещенске, может грозить 15 лет тюрьмы по ст. 264 УК РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина врезался в пешеходов на скорости 100 км/ч. По данным Минздрава, погибли три человека, в числе которых двое детей. Еще семерых госпитализировали.

По данным канала, в настоящий момент на виновника ДТП составили протокол по статье 12.8 КоАП за пьяную езду. Сейчас на месте аварии работают восемь бригад скорой помощи.

В Сети также появилось видео с водителем, который наехал на толпу людей. На опубликованных кадрах видно, как мужчина с окровавленным лицом сидит на обочине у места аварии, пока его отчитывают местные жители. Как писал SHOT, мужчину оперативно увезли с места ДТП, поскольку очевидцы едва не устроили над ним самосуд.

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Местные несут цветы, свечи и игрушки к тротуару, где сегодня погибли два мальчика 14-15 лет и 49-летняя женщина. Ещё шесть пострадавших, среди которых трое детей, сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

В момент ЧП компания подростков шла праздновать день рождения. Повезло лишь одной девочке — она успела отскочить от летящего на тротуар минивэна в последние секунды. Машина летела на людей на скорости 100 километров в час.

У 59-летнего виновника аварии в крови обнаружено свыше 2 промилле алкоголя — в пересчёте на выпитое это почти бутылка водки.