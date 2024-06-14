В Нижегородской области теплоход с пассажирами на борту получил повреждения

ЧП произошло в акватории Волги вблизи города Балахна, сообщили в нижегородской транспортной прокуратуре. Повреждения получил теплоход "Октябрьская революция". Пассажиры не пострадали.

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Теплоход следовал из Москвы в Астрахань, но сел на мель и получил пробоину, когда рядом проходило другое пассажирское судно "Иван Бунин" .

"При расхождении с теплоходом "Иван Бунин" теплоход "Октябрьская революция" допустил соприкосновение с грунтом, в результате чего образовалась пробоина обшивки корпуса судна ниже ватерлинии", - выяснили в прокуратуре.



Поврежденный теплоход отбуксировали для ремонта к причалу Сормовской нефтебазы. В круизной компании "ГАМА" сообщили, что пока не могу сказать, выйдет ли "Октябрьская революция" в рейс в ближайшее время . В одном из нижегородских представительств туристов попросили воздержаться от бронирований до понедельника.