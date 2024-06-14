Подростки погибли на реке в Тюменской области

В Тюменской области два подростка погибли на реке.

© VSE42.Ru

Сегодня, 14 июня, на реке Тура в районе села Салаирка в Тюменской области утонули два подростка.

В настоящее время все причины и обстоятельства данного происшествия устанавливаются, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области и просит взрослых не оставлять детей одних без присмотра на водоемах.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что в Екатеринбурге катер протаранил арендную лодку. У одной из пострадавших женщин сломаны ребра и позвоночник.