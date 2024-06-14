Подростки погибли на реке в Тюменской области
В Тюменской области два подростка погибли на реке.
Сегодня, 14 июня, на реке Тура в районе села Салаирка в Тюменской области утонули два подростка.
В настоящее время все причины и обстоятельства данного происшествия устанавливаются, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области и просит взрослых не оставлять детей одних без присмотра на водоемах.
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