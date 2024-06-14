В деле об убийстве ребенка в Екатеринбурге появился новый фигурант

Опекуну Веронике Наумовой и ее племяннику предъявлены обвинения по семи статьям УК РФ, в том числе истязании и убийстве шестилетнего опекаемого мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

"35-летней жительнице Екатеринбурга и ее 21-летнему племяннику предъявлено обвинение в окончательной редакции", - добавили в СК.



Они обвиняются в убийстве малолетнего с особой жестокостью, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязаниях, незаконном лишении свободы, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, неисполнении обязанностей по воспитанию и мошенничестве при получении выплат (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 2 ст. 127 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ, ст. 156 УК РФ, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

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В июне 2023 года опекун мальчика заявила о его пропаже, после чего горожане и сотрудники правоохранительных органов организовали масштабные поиски. Позднее тело ребенка было обнаружено, Наумову задержали по обвинению в истязании и убийстве подопечного, а также в мошенничестве с выплатами.