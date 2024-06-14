Три человека, по предварительным данным, пострадали при обрушении подъезда многоквартирного дома после обстрела Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. ТАСС

«По предварительным данным, трое пострадавших. Все службы выехали на место. Буду информировать максимально оперативно обо всех последствиях», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. RT на русском

До этого губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя. Газета.Ru