«Зеленоградский Чикатило» скоро может выйти на свободу

Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко может выйти на свободу уже в ближайшие дни, если медики признают его психически здоровым. Как сообщает «КП», срок его 22-летнего заключения истекает сегодня, 14 июня.

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Напомним, что первое убийство Гриценко совершил в 1993 году — его жертвой стала проститутка. Тогда злоумышленника отправили в колонию на 9 лет, однако за примерное поведение он вышел раньше. Заключение не исправило мужчину: в 2001 году он убил пять человек и ранил еще десять в Зеленоградском лесопарке. Маньяк нападал со спины с молотком, а потому выжившие не могли описать преступника.

Вновь задержать мужчину удалось в ноябре 2001 года. Все эти годы в заключении он вел себя агрессивно: часто бросался на других заключенных и однажды даже попытался организовать бунт. За нарушения режима Гриценко провел 13 лет в карцере.

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Как сообщали СМИ, в прошлом году Гриценко взяла под наблюдение специальная медицинская комиссия. От ее решения зависит судьба маньяка после окончания срока: освобождение или же перевод на лечение в психиатрическую больницу.