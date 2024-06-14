Пастух и около 200 овец погибли от удара молнии в Таджикистане

В Таджикистане от удара молнии в солнечную батарею погибли пастух и около 200 овец.

В Таджикистане ночью 13 июня на горе на высоте 3,5-3,7 тыс. м. пастухи собрали палатку и установили над ней солнечную батарею. Они не убрали сооруженную конструкцию во время шторма, и она стала проводником во время грозы.

В результате удара молнии три человека получили различные травмы.

Один из пастухов от полученного разряда умер на месте происшествия, сообщает ТАСС, ссылаясь на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Также погибло стадо из порядка 200 овец.