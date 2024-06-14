ЭКО, громкий развод и пластика: что стало с звездой «Друзей» Кортни Кокс

Задержание 72-летнего гендиректора подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетними детьми. В СК информацию подтвердили. «Возбужден ряд уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и нравственности в отношении директора коммерческой организации и иных лиц», – сухо сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области. На деле же задержание вышло громким. Силовикам пришлось выламывать двери в шикарном коттедже топ-менеджера. Суд отправил его под стражу. Пока в уголовном деле Ходоровского фигурируют две девочки 15 и 16 лет. Вышли на гендиректора после задержания 23-летней Дарьи. «Эта посредница сама раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела, и он попросил найти ему девочек помоложе. Подружка водила к нему знакомых девочек и получала за это деньги», – пишет 74.ru со ссылкой на собственный источник. У Дарьи и Ходоровского в телефонах были найдены видеозаписи утех гендиректора с детьми, что стало главным доказательством по делу, сообщает «Газета.ру». Обоих отправили в СИЗО на два месяца – до 10 августа. Мечты о красивой жизни На суде девушка Даша рыдала и просила отпустить ее домой, ведь там маму ждет пятилетний сын. Мужа у нее нет, хотя на фотографиях в соцсетях иногда мелькает молодой парень, но его лица не видно. Летом глаза скрыты солнцезащитными очками, зимой он укутан шарфом. На странице «ВКонтакте» Дарья делилась с подписчиками своими мечтами. Она называла их «хотелками». Это шикарный «Бентли», отдых на берегу океана, одежда Chanel, дорогие бутики и рестораны. Под одной из фотографий девушка признается: «У меня будет прекрасный сад в моем доме. Сад с разнообразными томатами для вечеров с пастой. Дом, чтобы иметь мирную и счастливую жизнь с моей любовью. Это то, ради чего я работаю, это будет моей жизнью». Мечту о роскоши девушка старательно осуществляла. Когда-то Даша жила в городе Иваново и работала в парикмахерской. О том времени напоминают снимки с коллективом, на которых она еще не обзавелась брендовыми вещами, не сделала губы, татуировки и не нарастила волосы ниже талии. В Челябинск девушка прилетит уже в новом образе. В южноуральскую столицу ее позвала подруга, которая теперь проходит по этому делу соучастницей, пишет 74.ру. Она сама встречалась с Ходоровским, но потом вышла замуж и уехала. А на свое место пригласила Дарью. Та сняла квартиру в микрорайоне «Академ Риверсайд» и стала любовницей гендиректора, а потом и сутенершей для него, по версии следствия. Судя по всему, оплачивалось это неплохо. Стильный интерьер, дорогие вещи, полтора миллиона рублей на счету, иномарка и маленькая собачка в костюмчике. Все это демонстрировалось публике через соцсети. Особенный статус Последняя запись на странице «ВКонтакте» – о грядущих в жизни переменах. «Не бойся перемен и не бойся отпустить то, к чему привыкла: город, работу, одежду, людей. Не бойся встать и уйти оттуда, где некомфортно и насижено. Всегда двигайся вперед и создавай новое в себе и для себя», – пишет Даша. Но вряд ли она думала, что перемены будут такими. Как силовики выводили ее из дома, чтобы увезти в СИЗО, зафиксировали камеры в подъезде дома. Девушка уехала в футболке и шортах, без сумки, возле подъезда она остановилась покурить. Соседи не скрывали своей радости. По их словам, Дарью невзлюбил весь подъезд. «Мы, конечно, не знали, чем она занимается. Говорили, то ли визажист, то ли стилист. Но я вот что вам скажу: личико красивое, а души нет. Могла музыку врубить в три ночи, и плевать ей на то, что спят мои дети. Лично просила ее вести себя поспокойнее, так она в лицо мне смеялась. В общедомовом чате нам написала, что ей статус позволяет все. Теперь я понимаю, что там был за статус», – рассказала соседка Дарьи корреспонденту «ФедералПресс». Следствие не исключает, что пострадавших в уголовном деле может быть гораздо больше. Пока неизвестно, сколько девочек могла вовлечь в проституцию девушка из Иванова, рассказывая им о богатой и красивой жизни. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.2