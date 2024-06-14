В Германии изъяли партию кокаина на рекордные 35 тонн

Правоохранительные органы Германии провели операцию, в ходе которой в семи федеральных землях была изъята нелегальная партия кокаина весом 35 тонн. Об этом сообщило агентство DPA.

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В пятницу Центральное управление по борьбе с организованной преступностью и Таможенное криминальное ведомство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия сообщили о конфискации крупнейшей партии кокаина в истории страны.

Операции проводились в семи федеральных землях, однако информация об объемах и оценочной стоимости конфискованных наркотиков, а также о стране их происхождения, не разглашается. Подробности будут представлены на пресс-конференции, которая состоится в понедельник в прокуратуре Дюссельдорфа, передает DPA.

Сообщается, что кокаин был обнаружен в порту Гамбурга еще в прошлом году, однако информация об этом не предавалась огласке. Причины, по которым это произошло, не уточняются.

По информации газеты Bild, наркотики были спрятаны в коробках с фруктами, ориентировочная стоимость партии составляет 30 миллиардов евро.

11 июня полицейские задержали в Москве 35-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков в квартире в Королеве. В квартире подозреваемого нашли пакет с килограммом амфетамина и более чем восемью килограммами прекурсора, электронные весы, банки с остатками наркотиков и вакууматор.