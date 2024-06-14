Экс-главу детской клиники обманули с помощью дипфейка Собянина

Бывшего главу Российской детской клинической больницы, заслуженного врача РФ Николая Ваганова обманули мошенники, которые использовали дипфейк мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Накануне 82-летнему медику позвонила неизвестная, которая представилась секретарем Собянина и заявила, что мэр хочет поговорить с ним. Ваганов согласился и ему по видеосвязи позвонил «настоящий» градоначальник. Злоумышленник под лицом Собянина заявил, что врач якобы спонсирует Вооруженные силы Украины, а скоро с ним свяжутся полицейские.

После Ваганову позвонил якобы генерал МВД — он обвинял врача в передаче 39 млн рублей украинской армии. После этого ему позвонили «высокопоставленные сотрудники» Центробанка и ФСБ: они предложили доказать свою невиновность передачей денег. Под психологическим давлением экс-глава клиники согласился, снял со счета 4 млн рублей и отдал их курьеру.

Этого мошенникам оказалось мало: они потребовали от Ваганова поехать в другой банк и снять еще денег. Там ему помогли бдительные сотрудники, которые объяснили заслуженному врачу, что его обманывают. Он подал заявление в полицию.