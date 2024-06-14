Двое жителей Пушкина до смерти забили мужчину на улице

Полицейские задержали двоих жителей Пушкина, подозреваемых в избиении мужчины до смерти. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, убийство произошло в поселке Софрино. Между тремя мужчинами разгорелась ссора, в ходе которой двое их них начали избивать оппонента. После драки злоумышленники скрылись, а потерпевший скончался в больнице.

Позднее полицейские задержали двоих подозреваемых 21 и 26 лет. Им планируют предъявить обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

— Следователями и криминалистами проведены осмотр места, допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза, — добавила Врадий.



Похожий случай произошел в конце мая в Новой Москве. Мужчину забили до смерти в частном доме.