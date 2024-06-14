В Ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На снятых очевидцем кадрах виден полыхающий автомобиль и поднимающийся в небо столб густого черного дыма.

По информации канала, транспортное средство стало дымить во время поездки. Офицер вышел из салона, сразу после чего прогремел взрыв. По предварительным данным, военнослужащий не пострадал. Одной из основных версий случившегося силовики считают неисправность газового оборудования.

Ранее на Урале произошел пожар в воинской части, при этом пострадали двое солдат. Очаг возгорания был расположен в туалете. В Центральном военном округе предположили, что к ЧП могла привести неисправность электропроводки.