Мужчина дважды изнасиловал 14-летнюю школьницу на севере Москвы

Суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему 14-летнюю школьницу в районе Аэропорт. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

© Вечерняя Москва

По ее словам, злоумышленник дважды приставал к потерпевшей.

— Не позднее 21 октября 2023 года фигурант, находясь в парке на северо-западе Москвы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой 14-летней девочки, — пояснила Иванова.



Спустя некоторое время злоумышленник затащил школьницу к себе в квартиру на Часовой улице и изнасиловал. В результате несовершеннолетняя забеременела.

Фигурант оказался гражданином Таджикистана. В изъятом у него телефоне следователи обнаружили переписку с потерпевшей. Савеловский районный суд приговорил преступника к 19 годам колонии строгого режима.

Другой случай произошел в Чертанове. Полицейские задержали эксгибициониста, который разъезжал на велосипеде и оголялся перед детьми.