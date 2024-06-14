Экс-губернатор Никита Белых готовится выйти на свободу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный по делу о взятках, может выйти из колонии 24 июня 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова.

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В июне 2016 года сотрудники ФСБ задержали Белых в Москве при получении денег. Он стал фигурантом уголовного дела о нескольких взятках.

Свою вину Белых не признал. Он заявлял, что деньги предназначались на избирательную кампанию и благоустройство Кирова. Прокуратура просила для экс-губернатора десять лет колонии строгого режима. В итоге он получил восемь лет строгого режима и был оправдан по одному эпизоду о взятке.

В июне 2018 года Белых этапировали из СИЗО в колонию. Время, проведенное экс-губернатором в изоляторе, пообещали зачесть при отбывании срока. Адвокат Белых заявил, что экс-губернатор может выйти на свободу 24 июня, так как заканчивается срок его наказания.

«Это не от решения какого-то зависит, это чисто технический момент», - подчеркнул Грохотов.



В комментарии ТАСС адвокат уточнил, что Белых может выйти из колонии и 21 июня. Он заявил, что точная дата связана с «определенными техническими моментами».