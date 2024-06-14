ФСБ нашла в Воронежской области тайник с гексогеном и детонаторами

Сотрудники ФСБ нашли в Воронежской области тайник с гексогеном и детонаторами. Об этом сообщает Baza. Газета.Ru

По информации следствия, тайник с боеприпасами сделали двое россиян из Белгородской области — 46-летний мужчина и его 23-летний сын. В начале 2023 года в Telegram-канале они познакомились с неким гражданином Украины. Спустя несколько месяцев мужчины договорились о встрече на хуторе Лозовая Рудка, расположенном в Белгородской области. Тогда злоумышленник передал россиянам взрывчатку и взрывное устройство. После этого отец и сын увезли боеприпасы и спрятали их в лесу возле села Кучугуры Воронежской области. Lenta.ru

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. ГлагоL