В Кузбассе неизвестный обстрелял двух маленьких сестер из пневматического оружия

В Кузбассе школьница получила ранение, когда гуляла с младшей сестрой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

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Инцидент произошел 12 июня на улице Казахстанской в городе Топки. Как писали в соцсетях, неизвестный стрелял в детей из пневматического оружия. В результате произошедшего была ранена девятилетняя девочка, ее шестилетняя сестра не пострадала. Как уточняется, потерпевшая получила телесные повреждения травматического характера, о ее состоянии данных не поступало.

Сотрудники местного следственного отдела начали проведение доследственной проверки и уже возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. В настоящее время правоохранители разыскивают стрелка.