Девятиклассник покончил с собой из-за несданного ОГЭ в Вологодской области

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Ученик девятого класса покончил с собой в Вологодской области из-за проваленного ОГЭ. Об этом в пятницу, 14 июня, пишет Shot.

По его данным, 16-летний юноша из деревни Прогресс Шекснинского района не сдал экзамен по русскому языку. В начале недели он получил результаты и сильно расстроился, потому что не хотел оставаться на второй год.

Накануне тело подростка нашли в гараже семьи. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего». По ней может грозить до 15 лет колонии, передает Telegram-канале.

В начале месяца одиннадцатиклассник из Свиблова совершил самоубийство из-за боязни не сдать ЕГЭ. Мать школьника рассказала, что он сильно переживал из-за предстоящих экзаменов, боясь не поступить в университет. Выпускника водили к психологу, специалист диагностировал ему «легкое когнитивное расстройство».

Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос рассказала, что основной страх детей на экзаменах — огорчить или разозлить родителя, быть наказанным. Специалист объяснила, как поддержать ребенка во время ЕГЭ.