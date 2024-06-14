Мужчина из ревности убил невесту перед свадьбой в Ленобласти

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Мужчина из ревности убил невесту перед свадьбой в Ленинградской области. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Shot.

По его данным, накануне вечером 35-летний Дмитрий обратился в правоохранительные органы и сообщил, что только что убил свою девушку. Пара жила в квартире в Гатчине.

Приехавшие на место преступления полицейские обнаружили тело девушки в ванной. По словам мужчины, перед свадьбой они стали часто ссориться, особенно последние несколько дней.

Дмитрий сильно ревновал невесту. В вечер убийства пара устроила романтик в квартире, когда во время начавшейся ссоры мужчина несколько раз ударил возлюбленную по лицу, а потом пнул в живот. Когда невеста потеряла сознание, Дмитрий отнес ее в коридор, а сам отправился спать, однако вскоре проснулся от хрипов, которые издавала девушка. Мужчина отнес ее в ванную, где она и скончалась у него на руках.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине грозит до 15 лет колонии, передает Telegram-канал.

В конце прошлого года житель Самары убил свою невесту и ее мать, а после свел счеты с жизнью. Трагедия произошла в одном из жилых домов на Ново-Садовой улице. Мужчина, будучи в неадекватном состоянии, в подъезде зарезал мать своей невесты, а после выбросил из окна саму девушку. Она скончалась от полученных увечий.