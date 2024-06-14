Пистолет Макарова обнаружили у пассажира автомобиля в Москве

Автоинспекторы Москвы изъяли у 27-летнего пассажира автомобиля пистолет Макарова и патроны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Сотрудники Госавтоинспекции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в ходе несения службы на ул. Эрисмана остановили автомобиль для проверки документов у водителя. Во время общения с находящимся за рулем машины гражданином полицейские заметили, что 27-летний пассажир стал заметно нервничать. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные предметы, тот ответил утвердительно», – говорится в сообщении.



Уточняется, что при личном досмотре пассажира правоохранители обнаружили и изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие, а также обойму с патронами. Согласно исследованию, найденным у мужчины является пистолет Макарова, изготовленный промышленным способом, и восемь боеприпасов калибра 9 мм, пригодных для производства выстрелов.