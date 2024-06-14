Сыновья липецкого священника пойдут под суд за попытку вступить в ВСУ

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в военный суд дело троих сыновей липецкого священнослужителя Игоря Ащеулова, сообщает ТАСС. Их задержали в Курской области при попытке незаконно пересечь госграницу с Украиной. По данным следственных органов, братья намеревались вступить в ВСУ и воевать на их стороне против России.

Закончено расследование уголовного дела в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея, — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.



Каждому из подозреваемых вменяется обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Это покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

Ранее ФСБ задержала жителя Белгородской области по подозрению в подготовке диверсии. По данным правоохранителей, мужчина намеревался подорвать железнодорожные пути. Для этого он незаконно приобрел взрывное устройство. Против россиянина возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении взрывчатки и покушении на диверсию.