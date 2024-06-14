Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 800 кв. метров

Площадь пожара на севере Москвы в нежилом здании увеличилась в два раза за последний час. Огонь охватил уже 800 «квадратов».

© РИА Новости

«Произошло обрушение кровли», -добавили в пресс-службе МЧС РФ.

Также были наращены силы для борьбы с огнем - на месте находятся более 70 специалистов и 25 единиц техники.

Кадры мощного пожара ранее публиковала «Звезда». Местные жители жалуются на сильный запах гари, а дым разносится ветром в сторону Боткинской больницы.