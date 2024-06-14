Пожар на территории бывшего ОКБ Сухого ликвидировали

Пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

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«В Москве огнеборцы МЧС России потушили пожар», — сообщили в МЧС.



Пожар начался вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, сведений о пострадавших нет. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. В 23:32 пожар был локализован. В 4:01 14 июня открытое горение было ликвидировано.

Ранее в Твери произошел пожар в мусороперерабатывающем цеху. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля. В ликвидации пожара были задействованы 46 человек и 10 единиц техники.