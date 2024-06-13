В Москве загорелось конструкторское бюро ОКБ «Сухого»

В Москве, в районе Беговая на улице Поликарпова горит конструкторское бюро ОКБ «Сухого». Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на МЧС.

На месте уже работают пожарные. В ведомстве уточнили, что пожар произошел в неэксплуатируемом здании, машины на месте, сведений о пострадавших нет.

В Кемеровской области местные жители сняли на видео горящий маслозавод

Дым сдувает ветром на Боткинскую больницу, пишет издание со ссылкой на местные Telegram-каналы. Очевидцы сообщают о запахе гари.