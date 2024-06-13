В Оптиной пустыни рассказали, какими словами монахиня остановила стрелка

Наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф рассказал, что мужчину, который открыл огонь недалеко от монастыря Оптина пустынь, сумела словом остановить монахиня Нектария. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его мнению, Нектария проявила истинное мужество и помогла избежать жертв.

«Он автомат держит, а она идет на него со словами: «Не делай этого ради Христа, упаду тебе в ноги». Наверное, это и повлияло сильно на разбойника, что он удаляться начал», — предположил священнослужитель.



По данным газеты, злоумышленник сбежал с места преступления, но силовики быстро обнаружили его и задержали. В ходе операции спецназ Росгвардии оружие не применял.