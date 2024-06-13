В Татарстане сел на «брюхо» легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Diamond-42 совершил посадку на днище в аэропорту Бегишево в Татарстане, он получил повреждения. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

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Инцидент произошел вечером 13 июня. Diamond-42 выполнял учебно-тренировочный полет.

«По предварительным данным, воздушное судно (бортовой номер RA-01723) совершило посадку в аэропорту Бегишево на днище из-за ошибки пилотирования. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения. Самолет эксплуатируется Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации», — говорится в тексте.



По факту произошедшего Камская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта.