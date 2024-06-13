Коммуниста из Магнитогорска наказали за пост, осуждающий беспорядки в Дагестане

Первый секретарь Магнитогорского отделения ЛКСМ РФ Василий Кунышев получил 20 часов обязательных работ за осуждение антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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Кунышев назвал это дело сфабрикованным по причине его политической и общественной деятельности. Однако прекращать ее мужчина не собирается, несмотря на то, что вслед за административным может последовать уголовное преследование. Уезжать из России активист, по его собственному признанию, также не планирует.

"Полный абсурд судить человека за оскорбление представителей идеологии радикального ислама. Тем более абсурд приравнивать террористов и простых мусульман...Даже несмотря на то, что я уважаю и люблю простых миролюбивых мусульман, но террористов то я действительно ненавижу. Это факт, который я никогда не скрывал. Поэтому вполне очевидно, что из абсурда выше меня признали виновным", - считает политик.



30 октября он опубликовал пост в группе Politico Sociaalismus, в котором назвал участников антиизраильского погрома трусами и обезьянами. В итоге против Кунышева было возбуждено дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".