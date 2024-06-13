В Махачкале серфингистов унесло в море во время урагана

На Махачкалу обрушился ураган, серфингстов, которые в это время находились на сапбордах в Каспийском море, унесло дальше от берега, двое пропали. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, на момент, когда начался ураган на сапбордах в Каспийском море находились 13 человек. Двое из них заплыли на 300 метров от берега, а затем пропали. Их сейчас разыскивают спасатели.

Еще 11 человек смогли вытащить на сушу. Их увезли в ближайший ресторан, чтобы отогреть и оказать необходимую помощь.

ГУ МЧС России по Дагестану предупредило местных жителей о возможных сходах селей в горных районах и подъеме малых рек из-за обрушившегося урагана. В ближайшее время в республике ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду.