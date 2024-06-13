Бывший полицейский поехал в отпуск в Грецию и пропал без вести

Американский турист поехал в отпуск в Грецию и пропал без вести на острове Аморго. Об этом сообщил канал Fox Los Angeles.

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В последний раз 59-летнего Альберта Калибета видели 12 июня. Бывший полицейский из Калифорнии пошел в поход из поселения Эгиали в Катаполу, прогулка должна была занять около четырех часов. Через восемь часов он не вернулся, и его друг сообщил о пропаже.

В тот же день началась спасательная операция с участием кинологов и вертолетов. По словам близких, Калибет — опытный турист в хорошей физической форме, также он обладает навыками выживания. Он посетил Грецию уже 50 раз и хорошо знает остров, на котором его разыскивают.

Ранее в Австралии нашли кости туристки, которая пропала 23 года назад. За это время появилось много теорий об исчезновении девушки, в том числе о том, что она могла стать жертвой маньяка.