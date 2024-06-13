Объявлены в розыск экс-высокопоставленные военные Украины

МВД РФ объявило в розыск экс-командующего ВМС ВСУ Сергея Гайдука и бывшего первого замкомандующего Нацгвардии Украины Владимира Кондратюка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Информация о них появилась в базе данных ведомства.

«Гайдук и Кондратюк объявлены в розыск по уголовной статье», — отметил собеседник агентства.



По версии следствия, под их руководством совершались многочисленные обстрелы Донбасса, в результате которых были ранены и погибли 166 человек, в том числе трое детей, были разрушены свыше 60 объектов гражданской инфраструктуры.

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Напомним, что 2 июня 2024 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Луганске.

В ходе мероприятия было заявлено, что следователями СК передано в суд 296 уголовных дел в отношении 458 военных ВСУ. Вынесено 250 приговоров, 32 фигурантам назначены пожизненные сроки. Кроме того, на заседании было предъявлено обвинение Гайдуку и Кондратюку.