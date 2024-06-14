Прокурор попросил 24 года за убийство по заказу брата бизнесмена Зимина

Представитель прокуратуры попросил суд приговорить бывшего члена Коптевской ОПГ Сергея Замараева по прозвищу Мэлс к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве, которое было совершено по заказу брата предпринимателя Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом) Сергея Зимина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Коптевского районного суда Москвы.

"Представитель гособвинения попросил признать Замараева виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений) и назначить ему общий срок наказания в виде лишения свободы на срок 24 года", - сказали в пресс-службе. Ранее присяжные признали Замараева виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговор подсудимому будет оглашен 18 июня.

Замараеву вменяется в вину два эпизода. Согласно версии стороны обвинения, Сергей Зимин, будучи одним из лидеров Коптевской ОПГ, в 1998 году организовал убийство конкурента по преступному бизнесу Вячеслава Степанова, имевшего в соответствующих кругах прозвище Убогий. Для этого Зимин и привлек Замараева, который отвечал в преступном сообществе за силовые акции. В итоге Степанов был расстрелян из автомата на Новопетровской улице в Москве. При этом была убита одна из пассажирок проезжавшего мимо трамвая, еще трое случайных прохожих получили ранения. Сам Зимин в связи с этим преступлением заочно арестован и объявлен в розыск. По имеющимся данным, он находится за границей.

Второй эпизод, по которому обвиняется Замараев, связан с убийством бизнесмена Владимира Кутепова, у которого возникли разногласия с лидерами Коптевской ОПГ. Мэлс, по версии обвинения, вел слежку за домом предпринимателя и передавал всю информацию непосредственным исполнителям убийства. В результате этого Кутепов был убит в 1999 году на Малой Черкизовской улице.

Брат Зимина Борис также объявлен в розыск, но по делу о мошенничестве. Оба они - сыновья основателя компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году.

По информации из открытых источников, в начале 2014 года Борис Зимин стал учредителем фонда "Среда". Он финансировал телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), "ТВ-2", интернет-ресурс "Медиазона" (признан в РФ СМИ-иноагентом), оказывал финансовую поддержку блогеру Алексею Навальному. С 2020 года проживает в Израиле.