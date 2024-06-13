Блогеру Синице дали еще 2,5 года колонии за месяц до освобождения

Отбывающего срок в пять лет блогера Владислава Синицу приговорили к еще 2,5 годам колонии по новому делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщили в Свердловском районном суде Костромы. Как считает следствие, призывами мужчина занимался в самой колонии. Газета.Ru

Блогер не признал свою вину. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Его также лишили права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с публичными выступлениями, размещением публикаций, комментариев и других материалов в информационно-телекоммуникационных сетях. RT на русском

Пресненский суд Москвы 3 сентября 2019 года приговорил Синицу к 5 годам колонии за экстремизм в связи с размещенной им в Twitter записью с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Он был признан виновным в преступлении по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). После вступления приговора в силу Синица был этапирован из Москвы в исправительную колонию № 2 в Костромской области. ТАСС