Полицейского, по вине которого сбежал осужденный, оштрафовали на 40 тыс. рублей

В Новом Уренгое осудили сотрудника органов внутренних дел, по вине которого осужденный совершил побег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

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В июле 2023 года сотрудник изолятора временного содержания ОМВД России по г. Новый Уренгой выводил осужденных из камеры для дальнейшего конвоирования в городской суд. Как было установлено, полицейский не стал должным образом обыскивать арестантов и по этой причине не обнаружил у одного из них газовый баллончик.

Когда осужденного доставили к зданию суда, он распылил содержимое газового баллончика в сопровождавшего его сотрудника конвоя и причинил ему вред здоровью средней тяжести. Мужчина попытался совершить побег, но был задержан сотрудниками полиции через непродолжительное время. Позднее злоумышленника приговорили к длительному лишению свободы за попытку побега.