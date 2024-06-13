Генпрокуратура России утвердила обвинение по делу о шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и передала дело в суд. Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ задержала Гершковича по делу о шпионаже в марте 2023 года. В спецслужбе заявили, что журналист по заданию властей США собирал информацию, относящуюся к гостайне, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

СМИ сообщали, что Гершкович беседовал с чиновниками в Свердловской области, задавая вопросы о гуманитарной миссии - грузах, которые регион с 2014 года направляет в Донбасс, и о том, «как промышленные предприятия переориентируются в ходе СВО». Позже Гершкович был арестован.

Уголовное дело Гершковича направили на рассмотрение в Свердловский областной суд. Как заявили в Генпрокуратуре, следствие документально подтвердило, что журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретные данные о выпуске и ремонте военной техники «Уралвагонзаводом».

В Белом доме заявили о продолжении поиска возможностей для обмена Гершковича

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону допускал, что в результате диалога американских и российских спецслужб журналиста могут передать США. В начале апреля 2024-го представитель президента США Роджер Карстенс сообщал, что Штаты готовят новое предложение России по обмену Гершковича.