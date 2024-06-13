ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию

В Подмосковье осудили руководителей частной клиники, благодаря которым в Россию въехали более 150 нелегальных мигрантов, в том числе и с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

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Силовики установили, что генеральный директор и главный врач частной клиники совместно с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории РФ. Мигрантам выдавали фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследования в одном из филиалов клиники в Подмосковье. В общей сложности таким образом в Россию попали более 150 иностранцев, которые нелегально встали на учет.

Действия членов преступной группы квалифицировали по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Бывшего гендиректора и экс-главврача приговорили к 1,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Бизнесмена приговорили к 1 году тюрьмы с аналогичным штрафом. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.