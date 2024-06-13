Telegram-канал SHOT сообщает, что на одной из канатных дорог курорта «Роза Хутор» застряли несколько десятков туристов. По данным канала, люди жаловались, что в кабинах нечем дышать и их раскачивает ветер.

Причины инцидента не уточняются. В официальном Telegram-канале курорта сообщали, что временно остановлена была канатная дорога «Кавказский экспресс». В 15:31 представители курорта сообщили, что канатная дорога возобновила свою работу, продажа прогулочных билетов возобновилась.

В январе на канатной дороге в поселке Домбай (Карачаево-Черкесия) застряли 32 человека. Их эвакуировали сотрудники МЧС, обошлось без пострадавших.