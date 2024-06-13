ФСБ сообщила о незаконном канале въезда украинцев в Россию

Долгопрудненский городской суд Московской области приговорил бывшего генерального директора клиники и бывшего главного врача к 1,5 года колонии за организацию незаконного канала въезда украинцев. Об этом сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области. Lenta.ru

«Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый)», - сказали в пресс-службе. ТАСС

Силовиками установлено, что гендиректор и главврач частной клиники организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории России. Мигрантам выдавались фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье. RT на русском