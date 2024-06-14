Охранник напал на девушку за фото на фоне дома в Петербурге

Охранник напал на девушку за то, что она фотографировалась на фоне дома на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила сама девушка под ником Soffkaag на своей странице в Instagram.

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Девушка заявила, что решила стать блогером и сделать фото у "распиаренной" двери. Через три минуты после фотосессии вышел охранник со словами "не стыдно ли вам стоять тут и фотографироваться?".

Она отметила, что через 20 минут охранник снова вышел и стал проявлять агрессию, сопровождая свою речь нецензурными словами и оскорблениями.

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Охранник заявил, что у девушки есть минута, чтобы уйти, отметив, что в доме живут "непростые люди". Он также сказал, что за девушкой следит "большой брат". В конце этой ситуации мужчина агрессивно пошел на девушку. Она думала, что в этот момент у нее включена камера, но после того, как охранник вырвал у нее телефон, он перестал записывать. Девушка рассказала, что охранник ударил ее в челюсть. Она подчеркнула, что удар был без особой силы.

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