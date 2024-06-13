Татьяне Лазаревой* грозит семь лет колонии

В России телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) могут приговорить к семи годам колонии по уголовной статье о публичной пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Газета.Ru

Канал утверждает, что такие последствия обусловлены интервью телеведущей от 14 августа прошлого года, в котором она заявила, что радуется атакам украинских беспилотников на Москву. Вечерняя Москва

Ранее Лазареву объявили в розыск. Карточку с ее фотографией и данными разместили в базе МВД. Lenta.ru