В Ростове девочка выпала на проезжую часть из внезапно открывшейся двери автобуса

Девочка из Ростова-на-Дону получила серьезные травмы, выпав из автобуса. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

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По версии следствия, во время поездки двери средства передвижения внезапно открылись, и десятилетний ребенок выпал на проезжую часть. В результате у пострадавшей диагностировали травмы головы. Спасти ребенка медикам не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал у руководителя управления ведомства доклад о ходе и результатах расследования. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате Следкома.

До этого в Калуге мальчика госпитализировали после того, как он вывалился из маршрутки на ходу. На данный момент неизвестно, какие травмы получил трехлетний ребенок, но известно, что после оказания помощи в больнице его отпустили домой.