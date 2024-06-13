Телеканал НТВ уточнил число пострадавших в Горловке сотрудников

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Телеканал НТВ уточнил число сотрудников, пострадавших в Горловке Донецкой народной республики.

— По уточненным данным, в ДНР пострадали двое сотрудников НТВ. Это — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции. Третий пострадавший — офицер сопровождения, — говорится в сообщении.



Раненные в Горловке Донецкой народной республики журналисты НТВ находятся в коме, сообщила главный врач городской больницы № 2 Нелля Якуненко.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский Горловки ранения получил журналист Алексей Ивлиев.

Другой случай произошел 10 июня в Шебекине Белгородской области. Там подорвались на мине три бойца самообороны и сотрудник телеканала «Россия 24». Оператора канала и одного мужчину госпитализировали, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.