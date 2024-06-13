На Клязьминской улице в Москве из-за осадков автобус попал в скопление воды

В Москве на Клязьминской улице около 13:40 по московскому времени из-за сверхинтенсивных осадков автобус маршрута 672 попал в скопление воды. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 13 июня.

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— Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, — следует из сообщения в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



Водитель действовал в рамках должностной инструкции. На место выехали оперативные службы города. Все необходимые меры для ликвидации подтопления приняты.В результате случившегося никто не пострадал.

Движение по Клязьминской улице перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков. Специалисты просят автомобилистов выбирать пути объезда.

Жителей и гостей столицы предупредили о возможных локальных затруднениях движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД 13 июня из-за дождя.

Количество выпавших осадков в столичном регионе за начало июня в Северном округе Москвы составило порядка 145 процентов от месячной нормы.

13 июня стало известно, что в Москве и области за прошедшие сутки выпало 45 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.