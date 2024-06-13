Сообщение о стрельбе по детям в Топках внезапно исчезло после начала проверки

Полицейские не нашли подтверждения информации о том, что в кузбасском городе злоумышленники выстрелили из пневматики в ребенка. Вместе с тем изначальная публикация о происшествии была удалена.

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Стражи порядка после сообщения о стрельбе по детям в Топках организовали проверку, но не нашли подтверждений.

– Сообщений в дежурную часть о данном инциденте не поступало. Кроме того, в медицинские учреждения не обращались возможные пострадавшие, – сказали в региональном МВД.



Более того, продавщица из магазина, около которого якобы стреляли, не слышала звуков выстрелов и подозрительного шума.

Силовики ищут автора публикации в соцсетях и просят откликнуться очевидцев по номеру 8(38454) 4-72-02 или 102.

Вместе с тем пост в городском паблике, в котором говорилось о стрельбе, удален.

Ранее информацией о ранении ребенка заинтересовался Следком.