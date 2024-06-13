Раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме

Журналисты НТВ, раненные в Горловке Донецкой Народной Республики во время работы, находятся в коме.

«Они (журналисты. — RT) в коме, не говорящие... они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая», — рассказала ТАСС главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко.



В НТВ подтвердили, что корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин находятся в операционной.

Телеканал НТВ уточнил число пострадавших в Горловке сотрудников

О ранении журналистов ранее сообщил мэр Горловки Иван Приходько.