ТАСС: раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме
Журналисты НТВ, раненные в Горловке Донецкой Народной Республики во время работы, находятся в коме.
«Они (журналисты. — RT) в коме, не говорящие... они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая», — рассказала ТАСС главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко.
В НТВ подтвердили, что корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин находятся в операционной.
Телеканал НТВ уточнил число пострадавших в Горловке сотрудников
О ранении журналистов ранее сообщил мэр Горловки Иван Приходько.